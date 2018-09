Engie : chiffre à 600 mlns d'euros le coût de l'arrêt des centrales belges depuis début 2018

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Engie a confirmé, dans un communiqué publié mercredi, que les révisions de calendrier d'indisponibilité de ses centrales nucléaires belges avaient eu un impact d'environ 600 millions d'euros sur l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) et le résultat net récurrent part du groupe depuis le début de l'année.

Deux jours après la tenue de sa conférence téléphonique principalement consacrée à faire le point sur ces indisponibilités plus longues que prévu, le fournisseur de gaz et d'électricité a rappelé que son Ebitda devrait être légèrement inférieur à l'indication donnée au marché en mars dernier. Engie tablait alors sur une fourchette indicative d'Ebitda comprise entre 9,3 milliards et 9,7 milliards d'euros.

Lors de sa conférence téléphonique lundi, le groupe a par ailleurs confirmé tous les éléments de ses objectifs 2018, à savoir un résultat net récurrent part du groupe dans le bas de la fourchette de 2,45 à 2,65 milliards d'euros, un ratio dette nette/Ebitda inférieur ou égal à 2,5 fois et un dividende en hausse à 0,75 euro par action, après 0,70 euro proposé pour 2017.

Ces objectifs intègrent la révision du calendrier d'indisponibilité des unités nucléaires Tihange 2 et Tihange 3 datée du 21 septembre, qui représente un impact sur 2018 d'environ 250 millions d'euros au niveau de l'Ebitda et du résultat net récurrent part du groupe. Engie avait annoncé vendredi que le redémarrage de certaines unités nucléaires en Belgique avait été de nouveau repoussé afin de permettre la réfection de bâtiments, en zone non nucléaire, où des dégradations au niveau des plafonds en béton ont été décelées.

