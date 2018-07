Engie : compte neutraliser les arrêts de réacteurs nucléaires belges

Le fournisseur d'électricité et de gaz, très présent dans les services énergétiques, vise toujours pour 2018 un résultat net récurrent part du groupe compris entre 2,45 et 2,65 milliards d'euros, qui repose sur une fourchette indicative d'Ebitda de 9,3 à 9,7 milliards d'euros.

Les performances du premier semestre - tirées par les renouvelables, les infrastructures et les achats et ventes de gaz - et la croissance attendue au second semestre devraient lui permettre de "compenser les effets défavorables attendus des maintenances non programmées de certaines unités nucléaires belges", a-t-il fait savoir dans un communiqué.

Engie avait annoncé mi-juin que les révisions programmées de trois réacteurs nucléaires exploitées en Belgique par sa filiale Electrabel se traduiraient par un manque à gagner d'environ 250 millions d'euros sur son Ebitda et son résultat net récurrent, tout en se disant confiant dans sa capacité à "compenser significativement" cet impact.

En passe de finaliser son plan de transformation 2016-2018, Engie a déjà annoncé 16,2 milliards d'euros de cessions dans ce cadre - par rapport à un objectif de 15 milliards -, avec 14,6 milliards d'investissements de croissance investis ou "sécurisés" et 1,1 milliard d'économies au niveau de son Ebitda à fin juin (contre un objectif de 1,3 milliard à fin 2018).

Le groupe a aussi confirmé sa prévision de dividende à 0,75 euro par action en numéraire au titre de 2018 (+7,1%) et annoncé un acompte de 0,37 euro qui sera versé en octobre 2018.

Engie, qui a retraité son premier semestre 2017 pour tenir compte notamment des cessions, enregistre à fin juin un résultat net récurrent part du groupe de 1,5 milliard (+11,4%), un Ebitda de 5,1 milliards (+1,3% en variation brute, +6,2% en organique) et des ventes de 30,2 milliards (+0,1% en variation brute, +0,8% en organique).

Son bénéfice net part du groupe, qui intègre -200 millions d'euros de résultat lié aux activités amont du gaz naturel liquéfié tout juste cédées à Total, recule cependant de 25% à 0,9 milliard.

Selon un consensus réalisé par Inquiry Financial pour Reuters, les analystes attendaient en moyenne un résultat net récurrent de 1,4 milliard d'euros et un Ebitda de 5,1 milliards.

Engie, dont l'Etat français détient 24,1% du capital et pourrait réduire sa participation dans le cadre de loi "Pacte" qui doit être promulguée fin 2018 ou début 2019, a programmé un "capital markets day" pour la fin de l'année au cours duquel il annoncera ses perspectives à long terme.

Depuis 2016, le groupe met l'accent sur la production d'électricité renouvelable, les réseaux et le développement de nouvelles offres décentralisées, réduisant dans le même temps son exposition aux prix des matières premières et de l'énergie.

L'action Engie a clôturé jeudi sur un cours de 13,81 euros, accusant une baisse de 3,7% depuis le début de l'année après une hausse de 18,3% en 2017.

(Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)