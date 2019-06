Engie : contrat public-privé de 35 ans à Ottawa pour le consortium Innovate Energy

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'énergie Engie a annoncé mercredi que le consortium Innovate Energy, dont il fait partie avec PCL Construction et Black & McDonald, avait remporté un partenariat public-privé de 35 ans pour le déploiement de systèmes de chaud et de froid et la rénovation énergétique des bâtiments du gouvernement à Ottawa au Canada. Les détails financiers du contrat n'ont pas été communiqués.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-De 2019 à 2025, les partenaires du consortium Innovate Energy vont concevoir et piloter la transformation du système actuel, qui utilise de la vapeur à haute température, afin d'utiliser de l'eau chaude à basse température, une solution plus économique énergétiquement. Cette conversion passera en outre par l'adoption de sources d'énergie plus écologiques. En parallèle, le consortium continuera de fournir des services de chauffage et de refroidissement en exploitant les installations existantes.

-Engie exploitera et entretiendra le nouveau système jusqu'en 2055.

-Ce mandat s'inscrit dans le cadre du programme d'acquisition de services énergétiques du gouvernement du Canada et contribuera à son objectif de diminuer la consommation énergétique et de réduire de 40 % d'ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre.

-Agefi-Dow Jones; djbourse.paris@agefi.fr ed: ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire