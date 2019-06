Engie : contributions attendues de l'acquisition de TAG

24/06/2019 | 09:08

Engie indique que l'acquisition de TAG au Brésil se traduira par une contribution additionnelle au résultat opérationnel courant de 0,13 milliard d'euros en 2021, contribution qui devrait croitre de plus de 10% entre 2021 et 2024 par an en moyenne.



Il en attend aussi une contribution additionnelle au résultat net récurrent (part du groupe) de 0,1 milliard d'euros en 2021, contribution qui devrait croitre de plus de 15% entre 2021 et 2024 par an en moyenne, ainsi qu'un impact sur la dette nette de 1,6 milliard.



TAG (Transportadora Associada de Gás) est le plus grand propriétaire de réseaux de transmission de gaz naturel du Brésil. L'entreprise possède 4.500 kilomètres de gazoducs, soit 47% de l'ensemble des infrastructures de gaz du pays.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.