Engie : création de Reservoir Sun avec GreenYellow

17/10/2018 | 14:20

Engie et GreenYellow annoncent la création d'une société dédiée au développement de l'autoconsommation solaire photovoltaïque pour les entreprises et les collectivités en France. Les deux groupes ont ainsi officialisé la création de Reservoir Sun.



Reservoir Sun est une structure entièrement dédiée à cette activité et détenue à parts égales par Engie et GreenYellow. La société se spécialisera sur le segment des centrales solaires jusqu'à 1 MWc pour les entreprises et collectivités. Objectif : 100 MWc par an, soit près de 300 affaires de 300 kWc en moyenne par projet.



' Ce nouvel acteur utilisera les surfaces fatales que constituent toitures et parkings pour produire une énergie verte et locale. 100 millions d'euros seront ainsi investis chaque année sur le marché des installations de moyenne capacité ' indique le groupe.



' Le Groupe Casino a été le premier distributeur à investir dans le développement de l'énergie solaire photovoltaïque. Cette association avec Engie est un coup d'accélérateur et montre à quel point notre projet intraprenarial lancé il y a dix ans, s'appelant GreenYellow, était visionnaire ', déclare Jean-Charles Naouri, Président du Groupe Casino.



Pour Isabelle Kocher, Directrice Générale d'Engie, ' la création de Reservoir Sun est une belle illustration de notre engagement d'accompagner toutes les entreprises et les collectivités dans la transition énergétique. Ce projet confirme aussi la nouvelle dynamique de développement de circuits énergétiques courts, dans laquelle le groupe Engie s'est résolument positionné. '



