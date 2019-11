Engie : début d'exploitation d'un parc éolien en Egypte

04/11/2019 | 10:01

Engie Afrique consortium annonce avoir démarrer l'exploitation commerciale du premier parc éolien privé d'Egypte. Le même consortium prépare le prochain projet éolien de 500 MW.



La société de projet, Ras Ghareb Wind Energy SAE, appartient à Engie (40%) et à ses partenaires de consortium, Toyota Tsusho Corporation / Eurus Energy Holdings Corporation (40%) et Orascom Construction (20%).



Un contrat d'achat d'électricité a été signé pour une durée de 20 ans avec le gestionnaire du réseau de transport égyptien, Egyptian Electricity Transmission Company. Le total des coûts d'investissement représente près de 380 millions dollars US.



' La construction et la mise en service du parc éolien de 262,5 MW à Ras Ghareb, en Égypte sont achevées 45 jours avant la date prévue. Le parc éolien est maintenant entièrement connecté au réseau et est prêt pour une exploitation commerciale à sa capacité maximale ' indique le groupe.



