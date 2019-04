Engie : devenu actionnaire à 100% de CBFM

02/04/2019 | 10:56

Déjà actionnaire de CBFM à hauteur de 50%, Engie annonce avoir acquis les parts détenues par Besix (50%), faisant ainsi du géant énergétique l'actionnaire unique de cette société, qui sera désormais nommé Engie Cofely.



Né en 2008 sous la forme d'un partenariat, CBFM fournit des solutions client et de services énergétiques avec 2.000 collaborateurs aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Oman sur de nombreux sites emblématiques comme le Dubai Mall.



Cette acquisition correspond à l'ambition stratégique d'Engie de devenir leader mondial de la transition vers le zéro carbone. Il est présent dans les pays du Golfe persique depuis plus de 20 ans en tant que leader de la production d'eau et d'électricité.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.