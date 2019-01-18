Engie : émet un "Green Bond" d'un montant d'un milliard d'euros

18 janvier (Reuters) - Engie SA a annoncé
vendredi dans un communiqué :
* ÉMETTRE UN NOUVEL EMPRUNT HYBRIDE SOUS FORMAT GREEN BOND
D'UN
MONTANT D'1 MILLIARD D'EUROS.
* L'OBLIGATION, PERPÉTUELLE SUBORDONNÉE, PORTE UN COUPON DE
3,25%
ET SA PREMIÈRE PÉRIODE DE NON-CALL EST FIXÉE À 6 ANS ET 1 MOIS.
* L'ÉMISSION A ÉTÉ SURSOUSCRITE (6.5X) PAR LES INVESTISSEURS
AU
RANG DESQUELS FIGURE POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR LE MARCHÉ
FRANÇAIS LA BANQUE EUROPÉENNE DINVESTISSEMENT POUR UN MONTANT
DE 250 MILLIONS DEUROS, DANS LE CADRE DU PLAN DINVESTISSEMENT
POUR LEUROPE.
* LA NOUVELLE ÉMISSION VIENDRA REMPLACER LÉMISSION HYBRIDE
PROPOSÉE AU RACHAT (PERPNC2019).
* ENGIE A ÉGALEMENT LANCÉ UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES
OBLIGATIONS
HYBRIDES PERPNC2019 ÉMISES EN 2014.
* ENGIE A ÉMIS UN TOTAL DE 7,25 MILLIARDS DEUROS SOUS
FORMAT
GREEN BOND DEPUIS 2014.
Le communiqué : https://bit.ly/2DiHI86
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(Rédaction de Paris)