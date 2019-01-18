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Engie : émet un "Green Bond" d'un montant d'un milliard d'euros

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18/01/2019 | 18:56

18 janvier (Reuters) - Engie SA a annoncé vendredi dans un communiqué :

* ÉMETTRE UN NOUVEL EMPRUNT HYBRIDE SOUS FORMAT GREEN BOND D'UN MONTANT D'1 MILLIARD D'EUROS.

* L'OBLIGATION, PERPÉTUELLE SUBORDONNÉE, PORTE UN COUPON DE 3,25% ET SA PREMIÈRE PÉRIODE DE NON-CALL EST FIXÉE À 6 ANS ET 1 MOIS.

* L'ÉMISSION A ÉTÉ SURSOUSCRITE (6.5X) PAR LES INVESTISSEURS AU RANG DESQUELS FIGURE POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS LA BANQUE EUROPÉENNE DINVESTISSEMENT POUR UN MONTANT DE 250 MILLIONS DEUROS, DANS LE CADRE DU PLAN DINVESTISSEMENT POUR LEUROPE.

* LA NOUVELLE ÉMISSION VIENDRA REMPLACER LÉMISSION HYBRIDE PROPOSÉE AU RACHAT (PERPNC2019).

* ENGIE A ÉGALEMENT LANCÉ UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES OBLIGATIONS HYBRIDES PERPNC2019 ÉMISES EN 2014.

* ENGIE A ÉMIS UN TOTAL DE 7,25 MILLIARDS DEUROS SOUS FORMAT GREEN BOND DEPUIS 2014. Le communiqué : https://bit.ly/2DiHI86 Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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