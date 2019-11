Engie et Air Liquide coopéreront pour produire de l'hydrogène vert en Provence

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes industriels Engie et Air Liquide ont conclu un accord de coopération avec l'agglomération Durance, Luberon, Verdon (DVLA) pour développer le projet "HyGreen Provence" qui vise à produire, stocker et distribuer de l'hydrogène vert, a annoncé Engie mercredi.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Initié en 2017, "HyGreen Provence" devrait permettre de développer et valider les conditions technico-économiques pour la production de 1.300 GWh d'électricité solaire, équivalente à la consommation résidentielle d'environ 450.000 personnes pendant un an, ainsi que la production par électrolyse de l'eau d'hydrogène à échelle industrielle.

-Le projet sera développé en plusieurs phases avec des premières réalisations envisagées dès fin 2021 et une possible phase finale en 2027. A terme, plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'hydrogène renouvelable par an pourraient ainsi être produites pour répondre à un très large spectre d'usages.

-DLVA, constitué de 25 communes et 65.000 habitants, dispose sur son territoire d'atouts considérables pour ce projet avec un des ensoleillements les plus favorables en France (1.450 heures/an en moyenne), la disponibilité d'un foncier conséquent et la présence d'un site de stockage en cavité saline pouvant accueillir une production centralisée d'hydrogène renouvelable de grande ampleur.

-Engie et Air Liquide ont décidé de s'associer dans le projet, aux côtés de DLVA, en combinant leurs forces: l'expertise d'Engie dans la mise en œuvre de solutions zéro carbone pour ses clients industriels et les territoires, solutions qui s'appuient sur des énergies 100% renouvelables, y compris l'hydrogène, et qui intègrent l'ensemble de la chaîne de valeur (production, stockage, distribution) et l'expertise d'Air Liquide dans le domaine de l'hydrogène, couvrant l'ensemble de la chaîne depuis la production jusqu'au point d'utilisation, et intégrant notamment la maîtrise des technologies de production bas carbone dont l'électrolyse.

