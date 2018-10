Engie : et Casino créent une coentreprise dédiée à l'énergie photovoltaïque

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur d'énergie et de services Engie et le groupe de distribution Casino, via sa filiale GreenYellow, ont lancé mercredi une coentreprise, baptisée Reservoir Sun, de services aux entreprises et collectivités dans le domaine de l'énergie photovoltaïque.

"Reservoir Sun a été créée, avec l'accord des autorités européennes de régulation de la concurrence et des partenaires sociaux, pour démultiplier l'autoconsommation solaire photovoltaïque en France", a précisé Engie dans un communiqué.

"Reservoir Sun se spécialisera sur le segment des centrales solaires jusqu'à 1 MWc (mégawatts crête) pour les entreprises et collectivités", installées notamment sur des toitures et des parkings, et a pour objectif l'installation d'une capacité de production de 100 MWc par an, "soit près de 300 affaires de 300 kWc en moyenne par projet", a expliqué Engie.

Reservoir Sun compte investir 100 millions d'euros chaque année sur le marché des installations de moyenne capacité, a noté Engie.

La structure est entièrement dédiée à cette activité et est détenue à parts égales par Engie et GreenYellow.

