Engie : hausse de 11% du résultat net récurrent semestriel

27/07/2018 | 08:08

Engie dévoile un résultat net récurrent part du groupe des activités poursuivies de 1,5 milliard d'euros pour les six premiers mois de 2018, en croissance de 11,4%, et un Ebitda de 5,1 milliards d'euros, en hausse de 1,3%.



Le chiffre d'affaires reste stable à 30,2 milliards d'euros et progresse de 0,8% en organique, grâce majoritairement à la forte augmentation de la production d'électricité d'origine renouvelable et à la mise en oeuvre de la régulation du stockage de gaz en France.



Le groupe énergétique confirme ses objectifs financiers pour l'ensemble de 2018 dont un résultat net récurrent part du groupe entre 2,45 et 2,65 milliards d'euros, objectif qui repose sur une fourchette indicative d'Ebitda de 9,3 à 9,7 milliards.



