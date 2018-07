Engie : investit dans une solution de production de biogaz

24/07/2018 | 09:53

Le groupe Engie, via son fonds d'investissement 'Engie New Ventures', annonce ce jour prendre une participation de 13% dans la start-up israélienne HomeBiogas, qui développe une solution de production de biogaz pour les particuliers.



L'entreprise a en effet développé 'HomeBiogas 2.0', un digesteur de biogaz de petite taille, qui permet, avec 2 kilogrammes de restes ou déchets alimentaires, de produire jusqu'à 2 heures par jour de gaz, à utiliser via une gazinière spécifique fournie par HomeBiogas. Lorsque le système est utilisé régulièrement, le retour sur investissement est d'un an.



'Cet investissement illustre l'engagement d'Engie en faveur du développement des gaz verts et d'un accès à une énergie bas carbone et fiable aux quatre coins du monde. La simplicité et l'intelligence du business model de HomeBiogas nous ont convaincus d'investir dans cette entreprise pour les aider à doper leur croissance en Europe et dans les pays en développement', explique Hendrik Van Asbroeck, directeur d'Engie New Ventures.





