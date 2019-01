Engie : lance un plan 'Energie pouvoir d'achat'

22/01/2019 | 14:48

Le groupe Engie annonce ce jour le lancement en France d'un plan baptisé 'Energie pouvoir d'achat', qui doit permettre aux ménages de remplacer leurs anciens équipements de chauffage par des installations plus modernes et plus efficaces.



'Les foyers les plus modestes peuvent bénéficier d'une nouvelle chaudière à partir de 1 euro TTC, pose comprise. Les foyers modestes peuvent bénéficier de cette offre à partir de 299 euros TTC pose comprise. Dans les deux cas, le montant correspond au reste à payer du foyer, une fois déduites l'aide 'Habiter Mieux Agilité' de l'Anah et la prime 'Coup de pouce chauffage'. Engie Home Services gèrera l'avance de trésorerie nécessaire afin que ces foyers n'aient rien à payer au-delà du reste à charge', explique notamment le groupe.





