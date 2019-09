Engie : lance un programme de transformation des processus

20/09/2019 | 16:09

Engie annonce ce jour initier un programme de transformation et d'harmonisation de ses processus supports.



“Le programme 'End-to-end' de transformation des processus supports accompagne les ambitions d'agilité et de compétitivité du Groupe, au service de sa stratégie. Il pose les fondations d'une amélioration durable des fonctions processus supports, afin de simplifier les interactions avec les clients et partenaires, d'accélérer la prise de poste des nouveaux collaborateurs et d'affiner le pilotage de la performance de l'entreprise”, explique le groupe.



Ce programme vise à simplifier le fonctionnement du groupe, via une simplification de l'ensemble de la chaîne des processus (approvisionnements, recrutements et reporting). Il s'appuiera, pour ce faire, sur des démarches collaboratives et transverses.



“La direction du Programme de Transformation des Processus est confiée au 1er octobre à Christian Guénod, rattaché à Nadine Jaudet, Directrice Générale de Global Business Support (GBS). Il sera appuyé, dans sa mission, par des Global Process Owners qui auront la charge de conduire la transformation et l'optimisation de chacun des grands processus support du Groupe, en partenariat avec les filières concernées”, indique encore Engie.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.