Engie : leader de son secteur en RSE selon RobecoSAM

18/09/2018 | 15:57

Engie annonce que l'agence de notation extra-financière RobecoSAM confirme en 2018 l'appartenance du groupe aux indices DJSI World et Europe, le positionnant comme leader de son secteur (Multi and Water Utilities) avec une note de 82 sur 100.



'Cela confirme la pertinence de notre stratégie visant à réunir la performance économique et l'engagement sociétal et environnemental de l'entreprise', a déclaré Isabelle Kocher, directeur général du groupe énergétique.



Lancé en 1999, le DJSI World est le premier indice global à distinguer les entreprises les plus performantes en matière de RSE. Les entreprises intégrées dans le DJSI sont recommandées à l'investissement durable par RobecoSAM.



