Engie : lesté par le Covid-19 et une météo clémente au premier trimestre

(Actualisation: commentaires des dirigeantes d'Engie sur l'impact de la crise sanitaire, ainsi que sur le versement de dividende et le processus de recrutement du prochain directeur général)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de gaz et d'électricité Engie a publié mardi des résultats pour le premier trimestre en repli, lestés par une météo clémente en Europe et par la pandémie de Covid-19, dont les effets financiers restent difficiles à évaluer.

"La crise sanitaire de Covid-19 a un impact significatif sur certaines activités d'Engie et sur ses clients", a indiqué le groupe dans un communiqué, ajoutant que l'impact sur ses états financiers restait "à ce stade non quantifiable et dépendant d'hypothèses quant à la durée et au profil de cette crise".

L'activité Solutions Clients est la plus touchée par le groupe, qui anticipe "actuellement un impact élévé du Covid-19, avec des incertitudes qui demeurent sur la durée des fermetures de sites et la levée des restrictions, l'étendue des mécanismes gouvernementaux de chômage partiel, le rythme de la reprise post-crise et l'impact des réclamations clients".

Cette division a vu son résultat opérationnel courant reculer au premier trimestre sur un an de 42,8% en publié et de 45,7%, à 121 millions d'euros. Cette baisse est pour les deux tiers attribuable à l'impact négatif du Covid-19, dont les premiers effets se sont fait sentir sur cette activité à partir de la mi-mars, a expliqué Judith Hartmann, directrice générale adjointe du groupe, à l'occasion d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Cette performance des Solutions Clients n'est cependant "pas extrapolable" au deuxième trimestre, a prévenu la dirigeante, soulignant la disparité dans les calendriers et les procédures de déconfinement dans les pays où le groupe opère.

Pour les autres divisions du groupe, l'impact prévu de la crise sanitaire est présenté comme étant "faible" à "moyen".

Sur les trois premiers mois de 2020, le résultat opérationnel courant pour l'ensemble du groupe s'est établi à 1,9 milliard d'euros, en repli de 6,6% en données publiées et de 2,1% sur une base organique.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est ressorti à 3,1 milliards d'euros, en baisse de 1,8% en données publiées mais en hausse de 1,4% à périmètre et changes constants.

Le chiffre d'affaire du groupe a atteint 16,5 milliards d'euros, en baisse de 3,7% en données publiées comme en organique. La baisse du chiffre d'affaire est due aux températures clémentes en France et dans le reste de l'Europe en début d'année, ainsi qu'aux premiers effets en mars du Covid-19, qui ont principalement affecté les Solutions Clients, notamment en France.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat opérationnel courant de 1,85 milliard d'euros, sur un Ebitda de 3,01 milliards d'euros et sur un chiffre d'affaires de 17,69 milliards d'euros pour le premier trimestre.

Malgré "un contexte économique très perturbé et des températures supérieures aux normales saisonnières", les résultats d'Engie pour le premier trimestre sont "bons", a jugé Judith Hartmann.

Un endettement en hausse à la fin mars

Au 31 mars 2020, la dette financière nette s'élèvait à 27,9 milliards d'euros, en hausse de 2 milliards d'euros par rapport au 31 décembre 2019, en raison principalement de "dépenses d'investissements réalisées dans toutes les activités du groupe", a précisé Engie. A fin mars 2020, le ratio dette financière nette sur Ebitda s'élevait à 2,7 fois, représentant une "légère augmentation" par rapport au 31 décembre 2019, selon le groupe.

Engie dispose par ailleurs de 19,2 milliards d'euros de liquidité, dont 12,7 milliards d'euros de trésorerie à fin mars.

Afin de limiter l'impact de la crise Covid-19, Engie a souligné avoir "ajusté et réduit" le calendrier de certains projets d'investissements de croissance, ainsi que reporté ou réduit certains investissements de maintenance.

Dans le cadre de l'évolution de sa stratégie, Engie a par ailleurs souligné son intention de "rationaliser davantage ses activités dans les Solutions Clients, en se retirant des activités à faible rentabilité ou non essentielles dans le cadre de sa stratégie".

Le groupe a en outre affiné son "objectif de sélectivité géographique" et compte désormais se retirer de plus de 25 pays d'ici à 2021, contre 20 pays auparavant. "Cela comprend aussi bien l'arrêt du développement commercial dans certains pays que celui d'activités existantes", a expliqué Engie, en soulignant que l'impact sur le résultat opérationnel courant "devrait être limité". En 2019, le groupe avait déjà quitté neuf pays.

Pas de lien entre aides d'Etat et versement de dividende

Le mois dernier, Engie avait annoncé sa décision d'annuler le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2019. Judith Hartmann a indiqué mardi que la direction du groupe disposait d'encore une dizaine de mois avant de prendre une décision sur le versement d'un éventuel dividende au titre de l'année 2020 et ses modalités.

La directrice générale intérimaire du groupe, Claire Waysand, a précisé que le recours au système de chômage partiel mis en place par le gouvernement français dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire n'interdit pas le versement de dividendes. "Il n'y a aucun lien entre chômage partiel et paiement de dividendes", a-t-elle résumé.

Le groupe avait abandonné en avril les objectifs financiers préalablement fixés pour l'année 2020, en raison de l'impossibilité à ce stade d'estimer précisément l'impact de la crise liée au coronavirus. Engie reste cependant confiant dans sa stratégie, et notamment dans le potentiel de son pôle Solutions Clients, a souligné Judith Hartmann.

Claire Waysand a par ailleurs annoncé avoir mandaté deux cabinets de recrutement pour l'assister dans sa quête d'un nouveau directeur général suite au départ d'Isabelle Kocher en février dernier. La dirigeante par interim a rappelé que le processus de recrutement devrait prendre de 6 à 12 mois.

