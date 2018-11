Engie : mobilisera 800 millions pour les gaz verts en 5 ans

09/11/2018 | 15:59

Engie annonce ce jour, à l'occasion de l'inauguration de l'unité de méthanisation de Beauce Gâtinais Biogaz, que 800 millions d'euros seront mobilisés par le groupe dans les cinq prochaines années pour développer les gaz verts en France.



'Ce plan permettra de conforter l'objectif - inscrit dans la Loi de transition énergétique pour la croissance verte - de 10% au moins de gaz vert injecté dans les réseaux à horizon 2030', indique le groupe.



Engie a ainsi pour ambition d'accompagner l'industrialisation de la filière afin de faire baisser les coûts d'environ 30 à 40% d'ici à 2030 et atteindre la parité avec le gaz naturel. Engie précise se concentrer sur la standardisation, la massification et la digitalisation des projets, et prévoit de mener 'des actions concrètes auprès des fournisseurs afin de faciliter leur montée en puissance sur le marché'.



'Cette industrialisation permettra l'émergence de PME à vocation nationale et contribuera à renforcer la part des technologies françaises dans les projets', explique Engie.





