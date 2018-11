Engie : nomination de Gary Leibowitz

23/11/2018 | 17:06

Engie annonce ce vendredi la nomination de Gary Leibowitz au poste de Directeur des Relations Investisseurs et Directeur Financier de l'organisation Métiers du groupe, à compter du 1er décembre.



Dans ce poste nouvellement créé, il reportera à Judith Hartmann, Directrice Générale Adjointe du Groupe en charge des Finances et des Business Units Amérique du Nord et Royaume Uni.



'Gary aura pour mission de développer la position stratégique d'Engie sur les marchés mondiaux. Il sera notamment en charge de l'amélioration continue de l'attractivité d'Engie pour les investisseurs, de la qualité des informations stratégiques et commerciales, du profil de participation et de la valorisation du Groupe. Il assurera également le dialogue entre Engie et les investisseurs concernant la création de valeur pour les actionnaires. Gary apportera par ailleurs son expertise financière et stratégique à Shankar Krishnamoorthy, Directeur Général Adjoint du Groupe, et à son équipe de direction, pour l'ensemble des Métiers d'Engie', précise le groupe.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.