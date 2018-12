Engie : partenariat avec Greater Springfield en Australie

06/12/2018 | 09:58

Engie annonce la signature avec Springfield City Group, l'agence publique d'aménagement et planification de l'agglomération de Greater Springfield, d'un accord stratégique majeur sur 50 ans pour en faire l'une des premières villes à énergie positive d'Australie.



Les investissements se consacreront au développement d'infrastructures de production d'énergie renouvelable et de stockage, de réseaux de froid et de chaleur, de solutions de mobilité verte, de technologies numériques et de solutions d'efficacité énergétique.



La création d'un centre de recherche et innovation est également prévue. L'objectif de Greater Springfield de devenir une ville à énergie positive signifie que, d'ici 2038, les six quartiers de l'agglomération produiront plus d'énergie qu'elles n'en consommeront.



