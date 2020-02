Engie : 'pas de changement majeur de stratégie' selon UBS

07/02/2020 | 18:23

Engie a donc annoncé que son conseil d'administration avait décidé de ne pas proposer le renouvellement du mandat d'administrateur d'Isabelle Kocher. Par conséquent, Isabelle Kocher quittera son poste de DG du groupe à la fin de son mandat qui expire en mai.



' Alors que l'entreprise recherche un successeur, la direction opérationnelle du groupe sera assumée collectivement par Paulo Almirante (COO), Judith Hartmann (CFO) et Claire Waysand (Secrétaire générale, nommée CEO par intérim), avec le soutien de l'actuel Président Jean-Pierre Clamadieu ' indique UBS.



' L'entreprise souligne sa volonté 'd'approfondir la stratégie lancée pour faire d'Engie un leader de la transition énergétique et climatique' ce qui est une forme de continuité dans le virage stratégique opéré par le groupe ces dernières années ' rajoute le bureau d'analyses.



' Le groupe 'doit continuer à simplifier son organisation, clarifier ses options stratégiques et booster son modèle économique dans les énergies renouvelables et les solutions clients'.



' Nous ne prévoyons pas de changement majeur de stratégie à court terme '. UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 16,50 E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.