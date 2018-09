Engie : précise l'impact des centrales nucléaires belges

26/09/2018 | 08:49

Suite à la conférence de lundi dernier, le groupe donne quelques précisions sur les impacts et les aspects techniques des indisponibilités des unités nucléaires belges.



Le Groupe y a confirmé également tous les éléments de ses objectifs 2018: le résultat net récurrent part du Groupe (dans le bas de la fourchette de 2,45 à 2,65 milliards d'euros), le ratio dette nette/EBITDA et sur le dividende.



Il convient de rappeler que le Groupe a par ailleurs indiqué que l'EBITDA serait légèrement inférieur à l'indication qui avait été donnée au marché le 8 mars 2018.



' Ces objectifs intègrent la révision du calendrier d'indisponibilité des unités nucléaires Tihange 2 et Tihange 3 du 21 septembre dernier, qui représente un impact sur 2018 d'environ 250 millions d'euros au niveau de l'EBITDA et du résultat net récurrent part du Groupe. Depuis le début de l'année, l'impact cumulé des révisions de calendrier d'indisponibilité des centrales nucléaires belges s'élève ainsi à environ 600 millions d'euros au niveau de l'EBITDA et du résultat net récurrent part du Groupe ' précise la direction.



