Engie : précise ses objectifs dans les énergies renouvelables

09/07/2019 | 09:08

L'énergéticien français Engie revient aujourd'hui, dans le cadre d'une journée investisseurs organisée à Londres, sur les perspectives de sa division dédiée aux énergies renouvelables.



Complétant les annonces de la journée investisseurs du 28 février, le groupe indique qu'il a installé 1,3 gigawatt (GW) de capacités renouvelables au 1er semestre 2019, et que 7,2 GW 'sont actuellement en construction ou sécurisés'.



Engie compte investir un montant net de l'ordre de 2,5 milliards d'euros sur ce segment d'ici 2021. Enfin, le taux de croissance annuel moyen du résultat opérationnel courant s'annonce entre 8 et 11% entre 2018 et 2021, avec entre 8 et 11% également pour l'hydraulique, et de 10 à 13% pour l'éolien et le solaire.



'Il existe un potentiel de croissance énorme sur le marché mondial des énergies renouvelables et Engie se trouve dans une position unique pour saisir cette opportunité et créer de la valeur', a déclaré la directrice générale adjointe du groupe, Gwenaëlle Avice-Huet.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.