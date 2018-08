Engie : près de deux millions d'actions EPS souscrites

06/08/2018 | 10:57

Electro Power Systems (EPS) annonce que dans le cadre de son augmentation de capital qui s'est déroulée du 20 au 30 juillet, Engie a souscrit in fine un nombre total de 1.986.796 actions nouvelles et détiendra 60,5% du capital et des droits de vote.



Pour rappel, le géant énergétique détenait avant cette opération, via sa filiale GDF International, 59,89% du capital et des droits de vote de la société spécialisée dans les solutions de stockage d'énergie et de microgrids.



Le montant brut total de l'émission s'élève à 30.321.292,50 euros et se traduit par la création de 3.191.715 actions nouvelles. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Paris sont prévus le 8 août.



