Engie : réalise un placement obligataire senior de 750 ME

02/09/2019

Engie a effectué le mercredi 28 août un placement obligataire senior de 750 millions d'euros à coupon 0% sur une durée de 7 ans et demi.



' Il s'agit du coupon le plus bas jamais atteint par un émetteur corporate sur une maturité aussi longue ' précise le groupe.



' Le bilan d'Engie est solide et notre stratégie porte ses fruits. Les investisseurs nous font confiance, ce qui nous permet de bénéficier de financements compétitifs et de poursuivre efficacement nos objectifs de développement ' a déclaré Judith Hartmann, Directrice Générale Adjointe et Directrice financière d'Engie.



