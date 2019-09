Engie : rebond du titre, un analyste passe à l'achat

26/09/2019 | 14:53

Le titre progresse de 1,5% profitant de la recommandation positive de Citi. Le bureau d'analyses a repris le suivi de l'action de l'énergéticien français avec un conseil d'achat, en mettant en avant la visibilité qu'offre désormais la croissance du groupe, estiment les analystes. L'objectif de cours est fixé à 16,7 euros.



Après une rotation massive portant sur 16 milliards d'euros d'actifs, Engie a selon Citi 'diminué le risque associé à son modèle économique en abaissant son exposition au charbon et aux hydrocarbures', indique une note, qui anticipe une croissance annuelle moyenne de 7% du résultat net récurrent entre 2018 et 2021.



De plus, environ 90% de l'EBITDA est désormais généré par des activités contractualisées ou régulées, 'et Engie devrait être relativement protégé d'un potentiel ralentissement économique', ajoute Citi.



Enfin, selon les ratios utilisés (VE / EBITDA 2020 de 8 fois et PER de 12 fois), le titre Engie présente une décote de 8 à 16% sur les valeurs comparables en Europe, termine Citi.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.