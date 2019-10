Engie : regroupement des marques CertiNergy et CN Solutions

10/10/2019 | 11:53

Engie annonce que depuis septembre 2019, ses marques CertiNergy et CN Solutions sont regroupées sous une même enseigne CertiNergy & Solutions, pour l'accompagnement des projets d'économies d'énergie en B2B.



'Dans un contexte de transformation du marché et d'un besoin croissant des acteurs d'être accompagnés de bout en bout dans leurs projets d'économies d'énergie, les activités de CertiNergy & Solutions se réorganisent pour répondre au plus près à ces attentes', explique-t-il.



Ce changement de marque va de pair avec l'ambition de conquérir de nouveaux marchés et d'innover grâce au digital. Elle incarne une offre globale alliant le management de l'énergie et le financement, destinée au bâtiment et à l'industrie, en France et à l'international.



