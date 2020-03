Engie : remporte avec Nokia un contrat pour le Grand Paris

12/03/2020 | 11:43

Les groupes Nokia et Engie ont été sélectionnés, dans un consortium, par la Société du Grand Paris pour déployer un réseau sans fil privé LTE pour les nouvelles lignes automatisées du métro Grand Paris Express.



Ce projet couvrira plus de 200 kilomètres de nouvelles lignes, 68 nouvelles stations de métro et toutes les rames de métro circulant sur les futures lignes 15, 16 et 17 du métro parisien.



'Le projet fournira des services de connectivité sans fil à haut débit qui répondront à toutes les futures exigences opérationnelles et de maintenance du Grand Paris Express, ainsi qu'aux besoins d'urgence et de sécurité de son réseau de transport', explique Nokia.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.