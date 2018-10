Engie : remporte un contrat avec l'université de Kingston

19/10/2018 | 12:54

Le groupe Engie annonce ce jour avoir été choisi par l'université de Kingston, à Londres, pour un projet de rénovation de logements étudiants, pour un montant total de 195 millions de livres (soit environ 222 millions d'euros).



Le contrat intègre également la gestion et le suivi des consommations d'énergie des différents sites concernés.



'Le projet de l'Université de Kingston s'inscrit dans la stratégie d'Engie qui vise à accompagner les autorités locales et le secteur public en général dans la planification, la conception et la gestion de leurs biens immobiliers et espaces publics, pour améliorer la vie de leurs utilisateurs', explique le groupe.





