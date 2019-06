Engie : remporte, via un consortium, un contrat au Canada

05/06/2019 | 15:24

Le groupe Engie annonce ce mercredi que le consortium Innovate Energy, dont il fait partie avec PCL Construction et Black & McDonald, vient de remporter un contrat de 35 ans portant sur le déploiement de systèmes de chaud et de froid et la rénovation énergétique des bâtiments du gouvernement à Ottawa, au Canada.



'Ce mandat s'inscrit dans le cadre du programme d'acquisition de services énergétiques du gouvernement du Canada et contribuera à son objectif de diminuer la consommation énergétique et de réduire de 40 % d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre', explique Engie.



De 2019 à 2025, les partenaires du consortium vont concevoir et piloter la transformation du système actuel, qui utilise de la vapeur à haute température, afin d'utiliser de l'eau chaude à basse température. En parallèle, il continuera de fournir des services de chauffage et de refroidissement en exploitant les installations existantes. Engie exploitera et entretiendra le nouveau système jusqu'à 2055.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.