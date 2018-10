Engie : réorganise son pôle Recherche & Technologie Innovation

04/10/2018 | 07:49

Engie annonce avoir réorganisé son pôle Recherche & Technologie et Innovation. Thierry Lepercq, jusqu'à présent Directeur général adjoint d'Engie chargé de la Recherche & Technologie et de l'Innovation, rejoint TerraWatt Initiative en qualité de Directeur exécutif.



Shankar Krishnamoorthy, Directeur général adjoint d'Engie, chargé de la Stratégie, du Business Development Oversight, des 5 Métiers, de Tractebel et d'Engie Solar est désormais également en charge de la Recherche & Technologie et de l'Innovation.



Dr. Michael Webber est nommé Directeur Scientifique et Technologique d'Engie, à compter du 1 er janvier 2019. Il rapportera à Shankar Krishnamoorthy, Directeur général adjoint du Groupe.





