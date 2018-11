Engie : résultat opérationnel courant stable sur neuf mois

07/11/2018 | 08:37

Engie publie un résultat opérationnel courant de 3,5 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, stable en brut et en croissance organique de 7,7%, avec un Ebitda de 6,5 milliards, en variation de -0,3% en brut et en croissance organique de 5%.



Le chiffre d'affaires s'élève à 43 milliards d'euros, en variation de +0,4% en brut et de +1% en organique, avec l'augmentation de la production d'électricité d'origine renouvelable en France et au Brésil, et la mise en oeuvre de la régulation du stockage de gaz en France.



L'énergéticien confirme ses objectifs 2018, dont un résultat net récurrent part du groupe entre 2,45 et 2,65 milliards d'euros, attendu dans le bas de la fourchette, pour un Ebitda légèrement inférieur à l'indication initiale de 9,3 à 9,7 milliards donnée en mars.



