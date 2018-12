Engie : s'allie à Sumitomo dans deux projets éoliens en mer

18/12/2018 | 08:59

Engie et EDPR annoncent s'allier à Sumitomo Corporation, l'un des premiers groupes industriels japonais et un partenaire de longue date d'Engie, pour développer leurs projets éoliens en mer de Yeu-Noirmoutier et de Dieppe-Le Tréport.



Par cette alliance, Sumitomo entre au capital de ces projets à hauteur de 29,5% et permet au consortium de se doter d'une expertise complémentaire sur le développement, la construction et l'exploitation de projets éoliens en mer.



Le groupe énergétique français reste toutefois l'actionnaire de référence à hauteur de 31% et le premier acteur industriel des deux projets de 496 MW chacun, en partenariat avec EDPR (29,5%) et La Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts, 10%).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.