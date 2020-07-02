2 juillet (Reuters) -
* ENGIE CONCLUT UN PARTENARIAT AVEC HANNON ARMSTRONG POUR UN
PORTEFEUILLE DE 2,3 GW DÉNERGIES RENOUVELABLES AUX ÉTATS-UNIS
* ENGIE GARDERA LE CONTRÔLE DUNE PARTIE DU PORTEFEUILLE ET
CONTINUERA D'ASSURER LA GESTION DES ACTIFS
* UNE FOIS EN SERVICE, CE PORTEFEUILLE DE 2,3 GIGAWATTS
(GW), QUI
COMPREND 1,8 GW DE PROJETS ÉOLIENS TERRESTRES ET 0,5 GW DE
PROJETS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES (PV), MARQUERA UNE AVANCÉE
MAJEURE POUR ENGIE, QUI AMBITIONNE DE METTRE EN SERVICE 9 GW DE
CAPACITÉ RENOUVELABLE SUPPLÉMENTAIRES DICI 2021
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(Rédaction de Paris)