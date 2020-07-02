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Engie : s'entend avec Hannon Armstrong pour 2,3 GW dénergies renouvelables aux USA

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02/07/2020 | 08:05

2 juillet (Reuters) -

* ENGIE CONCLUT UN PARTENARIAT AVEC HANNON ARMSTRONG POUR UN PORTEFEUILLE DE 2,3 GW DÉNERGIES RENOUVELABLES AUX ÉTATS-UNIS

* ENGIE GARDERA LE CONTRÔLE DUNE PARTIE DU PORTEFEUILLE ET CONTINUERA D'ASSURER LA GESTION DES ACTIFS

* UNE FOIS EN SERVICE, CE PORTEFEUILLE DE 2,3 GIGAWATTS (GW), QUI COMPREND 1,8 GW DE PROJETS ÉOLIENS TERRESTRES ET 0,5 GW DE PROJETS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES (PV), MARQUERA UNE AVANCÉE MAJEURE POUR ENGIE, QUI AMBITIONNE DE METTRE EN SERVICE 9 GW DE CAPACITÉ RENOUVELABLE SUPPLÉMENTAIRES DICI 2021 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ELECTRICITÉ DE FRANCE 0.41%8.244 Cours en temps réel.-16.96%
ENGIE -0.68%10.925 Cours en temps réel.-24.13%
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Données financières
CA 2020 56 218 M 63 318 M -
Résultat net 2020 1 981 M 2 231 M -
Dette nette 2020 25 721 M 28 970 M -
PER 2020 13,6x
Rendement 2020 5,33%
Capitalisation 26 363 M 29 692 M -
VE / CA 2019
VE / CA 2020 0,93x
Nbr Employés 171 000
Flottant 72,2%
Graphique ENGIE
Durée : Période :
ENGIE : Graphique analyse technique ENGIE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ENGIE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Objectif de cours Moyen 13,10 €
Dernier Cours de Cloture 10,93 €
Ecart / Objectif Haut 60,2%
Ecart / Objectif Moyen 19,9%
Ecart / Objectif Bas -24,9%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Claire Waysand Chief Executive Officer
Jean-Pierre Clamadieu Chairman
Paulo Jorge Tavares Almirante Group Chief Operating Officer & Executive VP
Judith Hartmann CFO, Executive VP-United Kingdom & Ireland
Yves Le Gélard Chief Information & Digital Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ENGIE-24.13%29 692
ORSTED A/S11.18%48 614
NATIONAL GRID PLC4.95%43 358
SEMPRA ENERGY-22.61%35 500
E.ON SE4.22%29 148
ELECTRICITÉ DE FRANCE-16.96%28 771
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