Engie : salue les mesures en faveur des réseaux urbains

07/10/2019 | 17:54

Engie salue les mesures de soutien en faveur de la compétitivité des réseaux de chaleur et de froid renouvelables.



Mesdames Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire et Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, ont annoncé ce jour, les 25 mesures en faveur des réseaux urbains.



' Ces propositions vont accélérer la nécessité d'aménager durablement les villes, l'un des enjeux de la stratégie zéro carbone du Groupe Engie, engagé depuis longtemps dans le développement de son savoir-faire autour de tendances fortes : verdissement du mix énergétique, digitalisation des activités, sobriété et décentralisation des systèmes de production et de consommation d'énergie pour plus d'efficacité énergétique ' indique le groupe.



