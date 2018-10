Engie : signe un contrat pour 100 bus électriques à Santiago

11/10/2018 | 18:30

Engie va fournir 100 bus électriques à la ville de Santiago du Chili en 2019.



Dès 2019, la ville de Santiago mettra en service un total de 200 bus électriques, dont la moitié sera fournie par Engie. Le Chili deviendra ainsi le second pays au monde doté de la plus grande flotte de bus électriques, derrière la Chine.



Au Chili, Engie compte 2 800 collaborateurs qui mettent leur expertise au service du développement de solutions de production d'énergie (électricité et gaz) centralisée et décentralisée et de solutions pour les territoires.



Pour Pierre Chareyre, Directeur général adjoint d'Engie, responsable des Business Units Amérique latine et Global Energy Management : ' Santiago est en première ligne de la transition énergétique en Amérique latine, et Engie est fier de l'accompagner dans l'amélioration de son attractivité et de la qualité de vie de ses citoyens. '



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.