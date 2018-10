Engie : signe un contrat sur la fourniture de 100 bus électriques à Santiago du Chili

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services collectifs Engie a annoncé jeudi avoir remporté un contrat portant sur la fourniture d'une offre intégrée pour les transports publics de la ville de Santiago du Chili. Ce contrat prévoit le leasing de 100 bus électriques, l'installation et la maintenance de bornes de recharge, alimentées à 100% en électricité certifiée d'origine renouvelable.

Ce contrat s'inscrit dans le "plan de transport du troisième millénaire" porté par le président du Chili, Sebastián Piñera, a indiqué Engie dans un communiqué. "Ce plan vise à améliorer la qualité et la durabilité des transports publics de Santiago, et à en faire un système 'zéro carbone' d'ici 2040, notamment via la mise en service de 6.000 bus électriques, a ajouté le groupe français.

En 2019, la ville de Santiago mettra en service 200 bus électriques, dont la moitié sera fournie par Engie. "Le Chili deviendra ainsi le second pays au monde doté de la plus grande flotte de bus électriques, derrière la Chine", a noté le fournisseur de gaz et d'électricité.

