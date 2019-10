Engie : solutions d'efficacité énergétique à Singapour

29/10/2019 | 10:21

Engie et JTC, principal promoteur industriel de Singapour, annoncent la signature d'un protocole d'accord. Cet accord va permettre d'explorer des solutions d'efficacité énergétique pour les bâtiments industriels de Singapour.



Les deux groupes vont mener des activités de recherche et développement (R&D) conjointes.



Shankar Krishnamoorthy, Directeur Général Adjoint d'Engie en charge de la Stratégie & Innovation a déclaré : ' Les solutions clients visant à soutenir la neutralité carbone des bâtiments sont au coeur de la stratégie d'ENGIE vers une transition zéro carbone '.



JTC supervise plus de 80 % des bâtiments industriels du pays et près de 6 millions de mètres carrés d'installations déjà construites à Singapour.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.