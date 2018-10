Engie : une nomination à la direction financière

15/10/2018 | 12:12

Engie annonce ce lundi la nomination de Bill Collins à la direction financière du groupe, au poste de Conseiller Spécial auprès de Judith Hartmann, directrice générale adjointe en charge des finances et des BUs Amérique du Nord et Royaume Uni.



Il sera notamment en charge de la mise en oeuvre et du pilotage du programme d'amélioration de la performance cash au sein du Groupe.



Cette nomination est une étape pour Bill Collins, puisqu'il sera nommé directeur financier adjoint en charge de la direction Entreprise Performance Management (EPM), 'lorsque Thierry Kalfon, directeur financier adjoint en charge d'EPM rejoindra les fonctions de direction exécutive que le Groupe a décidé de lui confier et qui seront précisées ultérieurement', indique Engie.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.