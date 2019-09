Engie : une nouvelle Directrice Générale Adjointe

27/09/2019 | 15:58

Engie annonce la nomination de Claire Waysand au poste de Directrice Générale Adjointe et Secrétaire Générale du Groupe à compter du 1er octobre, en remplacement de Pierre Mongin.



Depuis 2016, Claire Waysand est Inspectrice générale des finances, enseigne à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po) et était administratrice de Radio France.



Après avoir été Directrice générale adjointe du Trésor, elle rejoint le cabinet du Premier Ministre JeanMarc Ayrault, en 2013, en tant que directrice adjointe avant de prendre la direction du cabinet du ministre des finances et de comptes publics, devenant alors la première femme à diriger le cabinet des finances.



Claire Waysand intègre, en 2009, le Fonds Monétaire International à Washington, en tant que sousdirectrice du département Europe, puis du département de la stratégie, des politiques et de l'évaluation.



