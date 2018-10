La valeur du jour à Paris ENGIE pourrait sortir de SUEZ

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -0.64% 5323.22 0.88% ENGIE 0.28% 12.705 -11.58% SUEZ ENVIRONNEMENT 0.95% 12.82 -13.47%

En hausse de 0,28% à 12,71 euros, Engie signe l'une des rares progressions du CAC 40, soutenu par la spéculation concernant une cession de sa participation dans Suez Environnement. Le titre du numéro deux mondial des services à l'environnement (+1,02% à 12,82 euros) profite également de cette information de presse. Selon les Echos, le conseil d'administration d'Engie se laisse encore du temps avant de trancher sur le sort de sa participation de 32% dans Suez Environnement.Les administrateurs d'Engie et des membres du comité exécutif ont donc abordé la question lors d'un séminaire jeudi et vendredi dernier sur la stratégie du groupe.Selon une source au sein du groupe citée par le quotidien, cette participation de 32% est "trop ou trop peu".Il faudra décider soit de vendre, ce qui rapporterait 2,5 milliards d'euros au cours actuel, soit au contraire, de lancer une offre sur Suez Environnement pour créer un nouveau géant français des services.Officiellement, la décision n'a pas encore été prise, même si l'hypothèse d'une cession paraît la plus probable, croit savoir Les Echos.Suez souhaiterait qu'Engie se décide rapidement car le groupe est en plein processus de succession.Les mandats du directeur général, Jean-Louis Chaussade, et du président, Gérard Mestrallet, expirent l'an prochain. "Trouver des successeurs sans savoir ce qu'Engie compte faire est compliqué ", juge un connaisseur de Suez cité par Les Echos.Dans le cadre de la future stratégie, qui doit être dévoilée début 2019 au cours d'une journée investisseurs, Engie a également réfléchi à son équilibre géographique.La France, la Belgique et le Brésil ont un poids prépondérant jugé dangereux par certains au sein du groupe, rapporte le journal.La sensibilité d'Engie aux soubresauts de l'économie brésilienne et aux variation du real, ainsi qu'aux difficultés traversées par le nucléaire belge, inquiètent.Le groupe pourrait se renforcer dans d'autres pays comme les Etats-Unis, certains Etats d'Amérique latine, les pays du Golfe ou encore l'Australie et l'Afrique du Sud, poursuit Les Echos.A l'inverse, il devrait sortir totalement de plus de 70 pays où sa présence est trop insignifiante.Engie envisagerait enfin de revoir sa présence dans certains services aux particuliers dont les bénéfices sont jugés trop faibles.