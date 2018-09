Engie : Oddo BHF reste à l'achat, mais abaisse sa cible

03/09/2018 | 11:29

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Engie, tout en abaissant son objectif de cours, qui passe de 16 à 15 euros, en raison de 'contraintes passagères'.



'Dans un environnement de hausse de prix de l'énergie et du CO2 Engie enregistre sur un mois une performance décevante avec une baisse du titre de 8.6% quand l'ensemble du secteur Utilities ne baisse que de 4.3% et que le sous-segment sensible au prix de marché (EDF, Verbund, Fortum et RWE) enregistre une performance moyenne de +3.2%. Nous estimons que les incertitudes économiques au Brésil qui engendrent une pression sur le Forex ainsi que le récent news flow sur le nucléaire en Belgique constituent les principaux éléments d'incertitude pour Engie', retient ainsi Oddo BHF.



'Nous anticipons un retour à la croissance high single digit : CAGR 2018-23 de 8.6% à moyen terme aidée par l'amélioration des sparks spreads et la poursuite du plan de croissance organique', note cependant également l'analyste.





