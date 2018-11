Engie : Oddo BHF toujours à l'achat

08/11/2018 | 10:50

Oddo BHF confirme son conseil d'achat sur l'action Engie ce matin, l'objectif de cours assigné étant de 15 euros.



Les analystes estiment que les comptes trimestriels publiés par l'énergéticien, marqués par une croissance organique de 5% des ventes et un résultat opérationnel courant de 3,5 milliards, sont en ligne avec les attentes. Les 'signes d'amélioration de la dynamique (sont) confirmés', titre la note de recherche. Malgré les déconvenues de ses centrales nucléaires belges, Engie a de plus confirmé ses prévisions (récemment écrêtées) pour l'ensemble de l'année.



Par la suite, Oddo BHF estime que la division Client Solutions, sans grand relief jusqu'alors, 'devrait devenir un moteur de performance' dès le 4e trimestre ainsi qu'en 2019. De plus, la disponibilité des réacteurs nucléaires belges devrait passer de 52% en 2018 à 74% en 2019.



'Engie se négocie actuellement à 11,6 fois en PER (pour) 2019, ce qui équivaut à une décote d'environ 15% par rapport à ses pairs', termine Oddo BHF, alors que le bénéfice par action devrait augmenter d'environ 10% l'an entre 2018 et 2021.





