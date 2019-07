EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Vinci, Ipsen, Europlasma, Erytech, Bayer, Volkswagen...

Les publications d'entreprises sont en recrudescence à Paris, avec beaucoup de petites et moyennes valeurs appréciées des investisseurs, et quelques dossiers plus lourds, à l'image d'EDF. L'Europe n'est pas en reste puisque des Allianz, des Dufry et des ThyssenKrupp sont aussi de la partie ce matin. Les salariés et les actionnaires d'Europlasma retiennent leur souffle, pendant que Vinci accède au second rang mondial des opérateurs aéroportuaires en mettant la main sur Gatwick.