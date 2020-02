ENGIE EPS : La recharge électrique facile de FCA fait ses débuts grâce à Easy Wallbox™ de ENGIE Eps

Regulatory News:

Désormais, recharger votre voiture électrique ou hybride rechargeable à la maison n’est plus un problème. Grâce à Easy Wallbox™, conçue par ENGIE Eps (Paris:EPS) en exclusivité pour Fiat Chrysler Automobiles, vous pouvez recharger immédiatement votre nouveau véhicule électrique dès sa sortie du concessionnaire, sans aucune modification de votre installation électrique. En effet, le nouveau dispositif de recharge de ENGIE Eps est « plug-and-play » – comme s’il s’agissait d’un appareil électroménager – et est immédiatement fonctionnel, ce qui constitue un aspect fondamental pour la généralisation des véhicules électriques pour les particuliers.

Pour présenter le dispositif et sa facilité d’installation et d’utilisation, FCA et ENGIE Eps ont conduit une Jeep Renegade 4xe et une Easy Wallbox™ dans un endroit où l’on ne s’attendrait pas à voir une voiture électrique et son système de recharge: le magnifique paysage alpin de la Piana di Vigezzo (dans la vallée de Vigezzo, Italie du Nord) à une altitude de près de 1 800 mètres. C’est la station d’arrivée du plus long téléphérique continu d’Europe, qui sera par ailleurs bientôt entièrement alimenté par de l’énergie verte grâce à ENGIE Eps.

Après une montée et une descente sans effort en mode électrique d’une pente raide et enneigée, la Jeep Renegade 4xe a été branchée à une Easy Wallbox™, installée pour l’évènement à côté de la station d’arrivée du téléphérique, face au panorama époustouflant des Alpes.

Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général de ENGIE Eps, a déclaré lors d’une conférence de presse de présentation de l’appareil: « nous voulons démontrer qu’aucun obstacle n’est trop important pour la Jeep et qu’elle peut être entièrement rechargée grâce à la technologie Easy Wallbox™, même en haute altitude, dans un refuge de montagne et à des températures inférieures à zéro ».

Easy Wallbox™ peut fonctionner en mode « plug-and-play » avec une simple prise shuko, jusqu’à 2,2 kW, ainsi qu’avec une ligne électrique dédiée, jusqu’à 7,4 kW, vous permettant ainsi de recharger votre véhicule plus rapidement sans avoir à faire l’acquisition d’un appareil supplémentaire.

Easy Wallbox™ est installée avec deux prises murales, se connecte simplement au réseau électrique et permet de recharger les batteries du véhicule sans dépasser les limites fixées par votre contrat d’électricité ou les limites règlementaires. En outre, avec une intervention non invasive d’un électricien, il est possible d’utiliser uniquement la puissance disponible chez vous en temps réel, évitant ainsi tout risque de panne.

« Easy Wallbox™ – poursuit Guglielminotti – a été brevetée par ENGIE Eps exclusivement pour FCA.

Il s’agit d’un produit entièrement conçu et produit en Italie. Il s’agit de l’unique dispositif de recharge avec une puissance jusqu’à 2,2 kW pour lequel il n’y a pas besoin d’installateur ni d’électricien. C’est le fruit du travail d’une centaine d’ingénieurs et de chercheurs de ENGIE Eps qui, depuis plus de 15 ans, en synergie avec les Ecoles Polytechniques de Turin et de Milan, assurent la reconnaissance de l’excellence de la technologie italienne dans le monde entier ».

En 2017, un partenariat a vu le jour entre ENGIE Eps et Fiat Chrysler Automobiles - partenariat dont la stratégie e-Mobility a été mise en application dans la région EMEA depuis plusieurs mois déjà - afin de gérer de la meilleure façon possible les changements en cours et de coordonner toutes les activités liées à la mobilité électrique

« Le chemin que nous avons entrepris – explique Roberto di Stefano, responsable de l’e-Mobility – ne consiste pas seulement en l’électrification des véhicules mais traduit une approche complètement différente de l’utilisation de la voiture et de la mobilité en général ».

De nombreux modèles électriques et hybrides vont bientôt voir le jour: de la Fiat Panda et 500 Hybrid déjà en vente, à la Jeep Renegade et la Compass PHEV qui le seront au cours du premier semestre, en passant par la nouvelle 500 et le Ducato tout électrique qui arriveront par la suite. Il s’agit du premier élément fondamental d’une stratégie globale et élaborée, une nouvelle façon de concevoir la mobilité qui donne une place centrale à l’environnement sans perdre de vue les exigences des clients.

« C’est pour cette raison – poursuit Di Stefano – que FCA crée/met en place actuellement un véritable "écosystème" de produits et services pour répondre aux attentes des utilisateurs des véhicules électriques et électrifiés, afin que l’utilisation de ces automobiles devienne une habitude répandue et bien établie ».

Le partenariat avec ENGIE Eps, emblème de ce nouveau mode opératoire, inclut la réalisation sur le site de FCA Mirafiori à Turin aussi bien du plus grand projet pilote Vehicle to Grid (V2G) au monde que la « Solar Power Production Unit », en collaboration avec ENGIE Italie.

« Grâce au projet pilote V2G - ajoute Di Stefano - nous construisons actuellement un asset, qui lorsqu’il sera achevé, comprendra 700 véhicules et sera capable de produire 25 MW d’énergie électrique et fournir des services de stabilisation au réseau électrique lorsque les véhicules ne sont pas utilisés. Dans le même temps, les panneaux photovoltaïques des « Solar Power Production Units » (installés sur 120 000 m2 de toiture et couvrant 1 750 places de stationnement (30 000 m2) – permettront de produire 15 MW d’électricité, contribuant ainsi à une réduction d’émissions de CO2 à hauteur de plus de 5 000 tonnes par an et à fournir une énergie durable pour la recharge des véhicules électrifiés produits à Mirafiori. »

À propos d'ENGIE EPS

ENGIE EPS est l’acteur industriel du groupe ENGIE qui développe technologies pour révolutionner le paradigme dans le système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS:FP), ENGIE EPS est représenté dans les indices financiers CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

À propos de FCA

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) est un constructeur d’automobiles mondial qui conçoit, développe, produit et commercialise des véhicules dans une gamme de marques incluant Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram et Maserati. Il fournit en outre des services après-vente et pièces de rechange avec la marque Mopar et intervient dans les secteurs des composants et des systèmes de production sous les marques Comau et Teksid. FCA compte près de 200.000 salariés dans le monde.

