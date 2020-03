ENGIE EPS : POINT SUR L'IMPACT DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

ENGIE EPS EST AUTORISEE A POURSUIVRE SES ACTIVITES CAR ELLE OPERE DANS DES SECTEURS CONSIDERES COMME DES « INDUSTRIES ESSENTIELLES »

À la suite de la publication des dernières mesures annoncées par le Gouvernement italien, prenant effet le 23 mars, pour endiguer l’épidémie de Covid-19 et destinées à mettre à l’arrêt une grande partie des activités industrielles et de production en Italie, ENGIE EPS (Paris:EPS) vient préciser que :

ENGIE EPS est autorisée à poursuivre ses activités car elle opère dans des secteurs considérés comme des « industries essentielles », tels que les Systèmes Électriques et la Recherche et Développement.

Depuis les premières mesures de confinement prises en Italie le 24 février, les sites industriels d’ENGIE EPS sont restés pleinement opérationnels mais ont limité leurs activités aux seuls projets qui sont essentiels pour la continuité des activités. Dans le même temps, ENGIE EPS a mis en place un plan de « Smart Working » permettant aux employés de bureau de travailler depuis leurs domiciles.

» permettant aux employés de bureau de travailler depuis leurs domiciles. La première priorité d'ENGIE EPS reste la santé de nos employés et de leurs familles, et par conséquent, sur tous les sites, même si aucun cas de contagion n’a été signalé, la Société met en œuvre des procédures extraordinaires de nettoyage et de désinfection.

Les activités au sein des usines de la Société sont soumises à des protocoles conformes aux réglementations nationales et régionales ainsi qu'aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé.

ENGIE EPS accompagne ses principaux fournisseurs italiens afin qu’ils puissent être qualifiés d’acteurs essentiels pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement industrielle, conformément aux dernières règlementations, afin de minimiser les interruptions potentielles.

Toutefois, compte tenu d’un probable ralentissement de la charge de travail en raison de l'impact des dernières mesures de fermeture et de confinement généralisées, ainsi que sur l’ensemble de l’économie et de l’activité industrielle italienne, ENGIE EPS évaluera l'utilisation élargie des filets de protection sociale et des mesures de soutien annoncés à titre extraordinaire par le Gouvernement italien.

En tout état de cause, ENGIE EPS est confiant dans sa capacité à traverser cette période difficile grâce à une solide situation financière au regard de la trésorerie disponible et des lignes de crédit approuvées, au soutien constant du Groupe ENGIE et aux mesures de soutien annoncées par le Gouvernement italien et les institutions européennes.

À PROPOS D'ENGIE EPS

ENGIE EPS est un acteur industriel, membre du groupe ENGIE, qui développe des technologies pour révolutionner le système énergétique mondial et son changement de paradigme vers les énergies renouvelables et la mobilité électrique. Coté sur Euronext Paris (EPS:FP), ENGIE EPS est représenté dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social se trouve à Paris. Ses activités de recherche et développement et sa production sont situées en Italie.

Pour plus d’informations : www.engie-eps.com

À PROPOS D'ENGIE

Nous sommes un Groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

