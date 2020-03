ENGIE EPS : – RESULTATS DE L'EXERCICE 2019

Regulatory News:

Le chiffre d’affaires pour 2019 est en hausse de 29 % par rapport à l'année dernière ; le pipeline est en hausse de 127 %, mais le carnet de commandes est en baisse de 18 % par rapport au carnet de commandes 2018, tel que mis à jour en juin 2019.

L'épidémie de coronavirus (COVID-19) affecte à la fois les opérations industrielles d'ENGIE EPS et ses perspectives à court terme et il est encore trop tôt pour évaluer son plein impact.

Alors que la situation continue à évoluer, la principale préoccupation d'ENGIE EPS reste la santé de ses employés et de leurs familles.

ENGIE EPS a décidé de ne pas confirmer ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2020 annoncées en juin 2019 et, compte tenu des circonstances actuelles très instables, ne peut pas s'engager sur un autre objectif pour 2020. Quant à l'objectif de chiffre d’affaires pour 2022, également annoncé en juin 2019, ENGIE EPS le mettra à jour, si nécessaire, lorsque la situation liée au COVID-19 aura été surmontée.

ENGIE EPS, en collaboration avec ENGIE en qualité d’actionnaire majoritaire et de partenaire industriel, reste totalement engagé dans la mise en œuvre du Plan Stratégique à Long Terme.

CHIFFRES CLÉS 2019

Les produits des activités ordinaires s'élèvent à 20,2 millions d'euros au 31 décembre 2019, soit une augmentation de 29 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance est principalement due aux premiers résultats obtenus dans le cadre du Plan Stratégique à Long Terme pour le « Giga Stockage », avec des projets de stockage à l’échelle industrielle et de stockage d’énergie solaire, et pour les « Solutions Industrielles » avec des micro-réseaux et des systèmes de stockage. Il convient de souligner, respectivement, le succès du déploiement du projet Sol De Insurgentes au Mexique et la mise en service du micro-réseau à Lifou, en Nouvelle-Calédonie. En outre, en 2019, des progrès significatifs ont été réalisés dans la construction du projet aux Comores et dans la solution de stockage pour la centrale électrique de Leini, ainsi que dans la mise en service de la troisième phase de notre micro-réseau au Somaliland.

Toutefois, le Carnet de commandes s'élève à ce jour à 29,5 millions d'euros, en baisse de 18 % par rapport au Carnet de commandes révisé communiqué le 21 juin 2019 (44 % par rapport au carnet de commandes initial communiqué le 14 mars 2019). La diminution du Carnet de commandes est due à la réduction des prises de commandes, de plusieurs projets importants ayant été retardés ou n'ayant pas été attribués.

Le Pipeline est en hausse de 127 % au cours de la même période, pour atteindre 686 millions d'euros. Ce Pipeline comprend le projet à Guam (États-Unis) où ENGIE a été sélectionné pour la construction de deux projets de stockage d’énergie solaire dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité sur 20 ans par la Power Authority of Guam (GPA) et pour lequel ENGIE EPS est l’unique fournisseur de solution de stockage. L'examen du recours déposé par un autre candidat, l'approbation finale et l'attribution formelle du contrat par les autorités compétentes sont en cours1. La procédure d’examen du recours a cependant été suspendue en raison de l’apparition de cas de COVID-19 à Guam. Nous nous attendons dès lors à ce que ce projet connaisse d'autres retards avant d’intégrer le Carnet de commandes et n’avons pas de visibilité suffisante à l’heure actuelle. Le Carnet de commandes comprend de manière notable d'autres projets de stockage « Giga » où ENGIE est l'entité soumissionnaire et ENGIE EPS est le fournisseur exclusif de la solution de stockage.

1 Consolidated Commission on Utilities, Guam Public Utilities Commission et le GPA

La marge brute s'élève à 26,5 %, contre 30 % en 2018, principalement en raison de marges plus faibles dans le cadre du projet au Mexique, qui constitue toutefois un projet emblématique apporté par ENGIE et qui représente plus de 60 % du chiffre d’affaires de l'exercice 2019.

Les charges de personnel ont augmenté de 53 %, atteignant 6,7 millions d'euros contre 4,4 millions d'euros en 2018. Ceci est conforme au Plan Stratégique à Long Terme, qui prévoyait qu'ENGIE EPS renforcerait ses effectifs afin d'obtenir les ressources nécessaires à l'exécution du nouveau plan sur le long terme. A cet égard, ENGIE EPS compte aujourd'hui 115 employés, de quinze nationalités différentes, dont un tiers sont titulaires d’un doctorat ou un MBA.

Les investissements en R&D se sont élevés à 3,1 millions d'euros, dépenses et montants capitalisés compris, ce qui est stable par rapport à l'année dernière (3,2 millions d'euros). Ces investissements représentent 15 % du chiffre d'affaires consolidé, confirmant une fois de plus l'engagement fort d'ENGIE EPS en faveur de la R&D et de l'innovation.

Les autres charges d’exploitation ont augmenté de 41% pour atteindre 2,3 millions d'euros, contre 1,6 millions d'euros en 2018. Cela est principalement dû à la croissance de la structure d'ENGIE EPS qui a été nécessaire pour soutenir la croissance de l'entreprise, conformément au Plan Stratégique à Long Terme.

L'EBITDA représente une perte de 5,7 millions d'euros en 2019 (5,3 millions d'euros hors impact de l'arrêt des activités non essentielles) contre une perte de 4,6 millions d'euros en 2018, en raison de marges brutes plus faibles et de l'augmentation des charges d'exploitation qui a plus que compensé l’augmentation du chiffre d’affaires.

L'EBIT au 31 décembre 2019 s'élève à -15,1 millions d'euros (-11,6 millions d'euros hors impact de l'arrêt des activités non essentielles) contre -11,9 millions d'euros pour l'année précédente. Conformément au recentrage opéré dans le cadre du Plan Stratégique à Long Terme, une série d'actions ont été menées en 2019 afin d'interrompre toutes les activités non essentielles - en particulier l’activité hydrogène et la capacité de production correspondante – cela s’est traduit par des dépréciations pour 2,4 millions d'euros et des provisions pour 1,1 million d'euros. Ces charges sont ponctuelles et liées à la mise en œuvre du Plan Stratégique à Long Terme.

Le résultat net au 31 décembre 2019 a diminué de 68 % par rapport à 2018, passant de -8,7 millions d'euros à -14,6 millions d'euros (-11,1 millions d'euros hors impact de l'arrêt des activités non essentielles).

La position financière nette à fin 2019 a diminué et est passée à -8,1 millions d'euros, contre 6,8 millions d'euros au 31 décembre 2018. Le Groupe a obtenu une ligne de crédit de 22,5 millions d'euros de la Société Générale, avec le soutien d'ENGIE, afin de financer ses besoins en fonds de roulement, sa R&D et ses investissements en capital, dont 12,5 millions d'euros ont été tirés en 2019.

LES POINTS MARQUANTS DU CARNET DE COMMANDES ET DU PIPELINE

Dans le cadre de son Plan Stratégique à Long Terme, ENGIE EPS a recentré sa stratégie et a restructuré son organisation autour de trois lignes de produits : (i) Giga Storage, avec des projets de stockage à l’échelle industrielle et de grands projets de stockage d'énergie solaire, (ii) Solutions Industrielles, avec des micro-réseaux et des systèmes de stockage, et (iii) e-Mobility, avec des stations de charge innovantes, typiquement Vehicle to Grid (V2G), et des dispositifs de charge spéciaux s'appuyant sur le portefeuille de propriété intellectuelle d'ENGIE EPS.

Les projets marquants figurant dans le Pipeline et le Carnet de commandes, ainsi que les premiers résultats de la mise en œuvre du Plan Stratégique à Long Terme, sont les suivants:

concernant la ligne de produits Giga Storage , ENGIE EPS est présélectionnée pour deux offres d'une valeur totale de plus de 300 millions d'euros et 1,6 GWh, pour des projets qui devraient être en ligne d'ici 2023 :

, ENGIE EPS est présélectionnée pour deux offres d'une valeur totale de plus de 300 millions d'euros et 1,6 GWh, pour des projets qui devraient être en ligne d'ici 2023 : concernant la ligne de produits Solutions industrielles , ENGIE EPS a obtenu son premier micro-réseau aux États-Unis et est bien placé pour obtenir un deuxième projet en Nouvelle-Calédonie ; et

, ENGIE EPS a obtenu son premier micro-réseau aux États-Unis et est bien placé pour obtenir un deuxième projet en Nouvelle-Calédonie ; et concernant la ligne de produits e-Mobility, ENGIE EPS a défini un cadre pour une large distribution européenne de l'Easy Wallbox, fixant la capacité de production à 50 000 unités dans les 18 prochains mois et le plus grand projet pilote V2G au monde, tous deux annoncés le 26 février 2019.

OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

Le 21 juin 2019, ENGIE EPS annonçait un objectif de chiffre d’affaires révisé de 40 millions d'euros pour 2020 et de 100 millions d'euros pour 2022. Était également annoncée une ambition indicative pour 2025 de 400 millions d'euros de chiffre d’affaires dans le cadre du Plan Stratégique à Long Terme.

Alors qu’il est attendu que le Pipeline génère un chiffre d’affaires à compter de 2021, l'objectif pour 2020 reposait principalement sur des projets passant du pool d'opportunités au Pipeline, puis au Carnet de Commandes au plus tard en 2019, et générant, à terme, du chiffre d’affaires en 2020. Comme décrit ci-dessus, certains projets n'ont pas été attribués à ENGIE, comme l'appel d'offres pour de nouvelles capacités en France, certains autres sont retardés (aux États-Unis et dans les îles du Pacifique), d'autres ne se sont pas concrétisés pour ENGIE EPS, comme les appels d’offres en Inde et en Afrique du Nord ou le rôle de fournisseur clé en main pour de grands projets industriels qu’ENGIE EPS avait planifié dans le secteur de l'e-mobilité.

En outre, l'épidémie de COVID-19 a un impact important sur les opérations industrielles d'ENGIE EPS et sur ses perspectives à court terme. Les opérations d'ENGIE EPS et la majorité de sa chaîne d'approvisionnement sont basées en Italie, pays qui se trouve actuellement à l'épicentre de l'épidémie européenne. Le 8 mars, le gouvernement italien a imposé les mesures les plus drastiques jamais prises par un pays, à l'exception de la Chine, pour contenir l'augmentation du nombre de cas de COVID-19, plaçant presque immédiatement en quarantaine la région de Lombardie (où ENGIE EPS possède deux installations industrielles) et plus d'une douzaine d'autres provinces des régions voisines. Les restrictions ont été étendues à l'ensemble du pays le 10 mars, et se sont ensuite traduites par un confinement généralisé. En outre, les restrictions de voyage dans le monde entier limitent la capacité d'ENGIE EPS à matérialiser son effort de développement de projets, en particulier pour les grandes procédures d'appel d'offres.

Alors que la situation continue d’évoluer, ENGIE EPS n'est actuellement pas en mesure de quantifier l'impact négatif, les conséquences connexes pour sa chaîne d'approvisionnement et ses chantiers dans le monde entier (Italie, Mexique, Californie, Singapour, Comores et Grèce), ni les scénarios pour ses projets en cours de développement (Europe, Afrique du Sud, Moyen-Orient, États-Unis et îles du Pacifique). Par conséquent, les différents scénarios pour l’enregistrement en chiffre d’affaires en 2020, présentés par la direction et analysés par le Conseil d'administration du 19 mars 2020, sont sujets à une volatilité importante.

Tout ce qui précède a un impact certain sur les objectifs d'ENGIE EPS pour 2020 et se répercute sur le calendrier de mise en œuvre du Plan Stratégique à Long Terme au-delà de 2020.

À plus long terme, ENGIE EPS, en collaboration avec ENGIE en tant qu’actionnaire majoritaire et partenaire industriel, reste totalement engagé dans la mise en oeuvre du Plan Stratégique à Long Terme et dans son ambition indicative de 400 millions d'euros de chiffre d’affaires pour 2025, étant entendu que la réalisation de ce plan nécessitera une amélioration de l'environnement économique actuel fortement pénalisé par la pandémie mondiale de coronavirus.

De plus, la réussite de la mise en œuvre du Plan Stratégique à Long Terme dépend de manière critique de (i) la priorité accordée par ENGIE EPS et ENGIE aux efforts et à l'allocation des ressources sur les marchés où le stockage est le plus prometteur, par exemple avec une réglementation favorable et des appels d'offres déjà annoncés pour lesquels les deux groupes disposent d'un avantage compétitif, (ii) le soutien d'ENGIE à ENGIE EPS dans des projets qui ont du sens pour les deux entreprises, et (iii) la réussite des deux partenaires dans l'obtention et l'exécution de projets.

Dans ce contexte, et à la suite d’une discussion lors du Conseil d'administration du 19 mars 2020, ENGIE EPS a décidé de ne pas confirmer ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2020 et de ne pas s'engager sur un autre objectif pour 2020. Quant à l'objectif de chiffre d’affaires pour 2022, ENGIE EPS le mettra à jour, si nécessaire, lorsque la situation liée au COVID-19 aura été surmontée

À PROPOS D'ENGIE EPS

ENGIE EPS est un acteur industriel, membre du groupe ENGIE, qui développe des technologies pour révolutionner le système énergétique mondial et son changement de paradigme vers les énergies renouvelables et la mobilité électrique. Coté sur Euronext Paris (EPS:FP), ENGIE EPS est représenté dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social se trouve à Paris. Ses activités de recherche et développement et sa production sont situées en Italie.

À PROPOS D'ENGIE

Nous sommes un Groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.

Chiffre d’affaires en 2019 : 64,1 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

1.1 Compte de résultat consolidé

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(montants en Euro) 31/12/2019 31/12/2018 Chiffre d'affaires 19.684.041 15.540.960 Autres produits 520.770 119.721 PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 20.204.810 15.660.681 Coûts des biens et services vendus (14.857.163) (10.983.399) MARGE BRUTE 5.347.647 4.677.282 % sur Chiffre d'affaires 26% 30% Frais de personnel (6.667.126) (4.352.366) Autres charges d’exploitation (2.316.539) (1.647.802) Autres frais de R&D et opérations industrielles (2.094.303) (3.279.710) EBITDA - hors stock-options et plan d'intéressement (1) (5.730.321) (4.602.596) Amortissements (2.985.304) (1.655.407) Pertes de valeur et autres provisions (3.592.049) (289.038) Produits et charges non-récurrents (1.573.472) (2.627.433) Plan d’intéressement (1.206.490) (2.723.817) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (15.087.635) (11.898.290) Produits et charges financiers nets (312.219) (692.014) Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et autres effets du reimbursement par anticipation du financement BEI 0 3.777.134 Impôts sur les sociétés 755.570 78.532 RÉSULTAT NET (14.644.285) (8.734.638) Attribuable à : 0 Actionnaires de la société-mère (14.644.285) (8.734.638) Autres 0 0 RÉSULTAT NET PAR ACTION (1,15) (0,83) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 12.766.860 10.525.521 Résultat net dilué par action (1,15) (0,83) (1) 'EBITDA hors stock-options et plan d'intéressementest une mesure de performance non-IFRS.

1.2 Etat consolidé des autres éléments du résultat global

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

(montants en Euro) 31/12/2019 31/12/2018 BÉNÉFICE (DÉFICIT) NET (14.644.285) (8.734.638) Écarts de change sur activités d’exploitation à l’étranger (4.517) (156) Gains et (pertes) actuariels sur les avantages du personnel (123.021) (43.733) Autres éléments du bénéfice (déficit) global de l’exercice, net d’impôt (127.538) (43.889) Total éléments du résultat global, net d’impôt (14.771.823) (8.778.527) Attribuable aux actionnaires de la société mère (14.771.823) (8.778.527)

1.3 Bilan consolidé

ACTIF

(montants en Euro) 31/12/2019 31/12/2018 Immobilisations corporelles 3.097.589 1.294.653 Immobilisations incorporelles 6.979.216 7.986.470 Investissements dans des entités consolidées selon la méthode de la mise en équivalence 996 996 Autres actifs financiers non courants 143.346 143.227 TOTAL DE L’ACTIF NON COURANT 10.221.147 9.425.346 Créances commerciales et autres débiteurs 19.077.189 8.164.968 Stocks 2.985.948 3.052.853 Autres actifs courants 4.680.548 1.981.965 Actifs financiers courants 428.201 350.000 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.431.376 10.860.527 TOTAL DE L’ACTIF COURANT 33.603.262 24.410.314 TOTAL ACTIF 43.824.409 33.835.660 PASSIF

(montants en Euro) 31/12/2019 31/12/2018 Capital émis 2.553.372 2.553.372 Primes d’émission 48.147.696 48.843.750 Autres réserves 4.586.787 4.932.184 Report à nouveau (38.306.765) (30.296.289) Bénéfice / (Déficit) de l’exercice avant réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) (14.644.285) (12.511.771) Total des capitaux propres avant variation de la dette vs Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et réserve IFRS 15 pour prémière adoption 2.336.804 13.521.244 Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) - Impact sur résultat Net 0 3.777.134 Total des capitaux propres 2.336.804 17.298.378 Avantages du personnel 4.825.619 4.226.240 Passifs financiers non courants 13.254.905 1.810.167 Autres passifs financiers - réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) 1.631.591 0 Impôts différés passifs non courants 16.494 16.494 TOTAL DU PASSIF NON COURANT 19.728.609 6.052.901 Dette fournisseurs 15.962.964 5.513.949 Autres éléments du passif courant 4.518.758 2.709.845 Passifs financiers courants 1.277.274 2.240.696 Impôts sur les sociétés 0 19.892 TOTAL DU PASSIF COURANT 21.758.996 10.484.381 TOTAL PASSIF 43.824.409 33.835.660

1.4 1.4 Tableau consolidé des variations de capitaux propres

ÉTAT DES

VARIATIONS

DES CAPITAUX

PROPRES

(montants en

Euro) CAPITAL

SOCIAL PRIME

D’EMISSION RESERVE PLAN

D’INTÉRESSEMENT AUTRES

RESERVES REPORT

A NOUVEAU BENEFICE

(DEFICIT) DE

L’EXERCICE Total des capitaux

propres avant

réévaluation

de la dette liée aux

BSA de la Banque

Européenne

d'Investissement

(IFRS 2) Réévaluation

de la dette liée aux

BSA de la Banque

Européenne

d'Investissement

(IFRS 2) - Impact

sur résultat Net TOTAL

DES CAPITAUX

PROPRES Capitaux propres au 31 décembre 2017 1.687.925 19.451.395 6.604.909 (173.645) (20.198.389) (5.923.291) 1.448.905 (3.086.219) (1.637.314) Première adoption d'IFRS 15 au 1er janvier 2018 0 0 0 0 (1.074.563) 0 (1.074.563) 0 (1.074.563) Affectation du résultat de l’exercice précédent 0 0 0 0 (9.009.510) 5.923.291 (3.086.219) 3.086.219 0 Stock-options et bons de souscription d’actions 0 0 (1.453.787) 0 0 0 (1.453.787) 0 (1.453.787) Augmentation de capital par apport des actionnaires 865.446 29.392.355 0 0 0 0 30.257.801 0 30.257.801 Autres Variations 0 0 0 (1.560) (13.671) 0 (15.231) 0 (15.231) Bénéfice / (Déficit) net 0 0 0 0 0 (12.511.771) (12.511.771) 3.777.134 (8.734.638) Total éléments du résultat global, net d’impôt 0 0 0 (43.733) (156) 0 (43.889) 0 (43.889) Capitaux propres au 31 décembre 2018 2.553.372 48.843.750 5.151.122 (218.938) (30.296.289) (12.511.771) 13.521.245 3.777.134 17.298.379 Affectation du résultat de l’exercice précédent 0 0 0 (27.704) (8.706.934) 12.511.771 3.777.134 (3.777.134) 0 Stock-options et bons de souscription d’actions 0 0 (181.831) 0 0 0 (181.831) 0 (181.831) Augmentation de capital par apport des actionnaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres Variations 0 (696.054) 0 (12.828) 700.882 0 (8.000) 0 (8.000) Bénéfice / (Déficit) net 0 0 0 0 0 (14.644.285) (14.644.285) 0 (14.644.285) Total éléments du résultat global, net d’impôt 0 0 0 (123.021) (4.517) 0 (127.538) 0 (127.538) Capitaux propres au 31 décembre 2019 2.553.372 48.147.696 4.969.291 (382.492) (38.306.857) (14.644.285) 2.336.725 0 2.336.725

1.5 Flux de trésorerie consolidé

Flux de trésorerie

(montant en Euro) 31/12/2019 31/12/2018 Bénéfice / (Déficit) net (14.644.285) (8.734.638) Elimination des éléments sans influence sur la trésorerie (357.655) Réévaluation de la dette liée aux BSA de la Banque Européenne d'Investissement (IFRS 2) et autres effets du reimbursement par anticipation du financement BEI 0 (3.777.134) Amortissements 2.985.304 1.655.407 Pertes de valeur des actifs 3.592.049 289.038 Plan d’intéressement 1.206.489 (1.466.296) Avantage du personnel 599.379 443.411 Variation des financements sans impact sur la trésorerie 528.048 488.338 Revenus relatifs aux accords avec créanciers 0 0 Variation du besoin en fonds de roulement Augmentation / (Diminution) des impôts sur les sociétés 221 719.544 (Augmentation) / Diminution des créances clients et des acomptes versés (13.689.123) (4.362.766) (Augmentation) / Diminution des stocks 66.905 1.780.617 Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs et autres dettes 6.925.288 3.224.791 Augmentation / (Diminution) in SARs Liability 0 0 Augmentation / (Diminution) du passif non-courant 107.590 2.686.501 Flux de trésorerie nets des activités d’exploitation (12.322.135) (7.410.842) Investissements (Augmentation) / Diminution des immobilisations incorporelles 433.625 (3.137.602) Flux de trésorerie nets liés au regroupement d’entreprises 0 0 (Augmentation) / Diminution des immobilisations corporelles (276.528) (780.971) (Augmentation) / Diminution Nette par IFRS 16 FTA (2.175.922) 0 Flux de trésorerie nets des activités d'investissement (2.018.826) (3.918.573) Financements Augmentation / (Diminution) des prêts financiers 9.953.268 (12.304.402) Apport de capitaux par les actionnaires 0 30.257.801 Rachat d’actions propres 0 0 Bons de souscription d’actions 0 0 Investissements dans des entités consolidées selon la méthode de la mise en équivalence 0 (996) Encaissements nets des augmentations de capital 0 0 Subventions 0 0 Impacte IFRS 16 (41.460) Flux de trésorerie nets des activités de financement 9.911.808 17.952.403 EPS SA : trésorerie et équivalents trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice Trésorerie et éq. Trésorerie nette à l’ouverture de l’exercice 10.860.527 4.237.540 Flux de trésorerie nets (4.429.153) 6.622.988 Trésorerie et éq. Trésorerie nette à la clôture de l’exercice 6.431.375 10.860.527

