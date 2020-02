100 millions d'euros pour développer la filière de l'hydrogène Le gouvernement français va mobiliser 100 millions d'euros pour développer la filière de l'hydrogène, prometteuse dans la perspective de la transition énergétique, a annoncé mercredi Nicolas Hulot qui s'apprête à présenter un plan sur le sujet.



Le train de mesures qui sera dévoilé vendredi "visera à faire de notre pays un leader mondial de cette technologie", a déclaré le ministre de la Transition écologique lors de la séance de questions à l'Assemblée nationale.



"Pour cela, j'ai décidé de fixer à 10% la part d'hydrogène produit à base des sources renouvelables à l'horizon 2023", a-t-il ajouté.



Et, "parce que nous avons besoin d'innovation, de démonstrateurs, de construire des champions économiques du stockage, de l'électrolyse, j'ai décidé de mobiliser 100 millions d'euros pour accompagner les premiers déploiements de ces technologies", a encore déclaré Nicolas Hulot.



L'un des intérêts majeurs de l'hydrogène est de résoudre potentiellement les difficultés liées à l'intermittence de l'éolien et du solaire en les rendant stockables à grande échelle et à long terme, par exemple en été pour une consommation hivernale.



Cette filière pourrait trouver des débouchés importants dans les transports via les piles à combustible à l'autonomie supérieure à celle des batteries.

(Reuters)



