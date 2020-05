ENGIE EPS S A : DEBUT DES TRAVAUX A MIRAFIORI POUR LE PROJET PILOTE VEHICLE-TO-GRID, SIGNE FCA ET ENGIE EPS

Regulatory News:

La crise liée au COVID-19 n’a pas freiné la collaboration entre Fiat Chrysler Automobiles et ENGIE Eps (Paris:EPS) ainsi que leur engagement en faveur du développement de la mobilité électrique.

En effet, à l’issue de l’annonce réalisée avec Terna en septembre de vouloir expérimenter conjointement l’interaction des véhicules électriques avec le réseau grâce à une infrastructure de recharge « intelligente », FCA a choisi ENGIE Eps comme partenaire technologique du projet pour s’occuper de la réalisation de l’infrastructure.

Tout en respectant pleinement les mesures de sécurité visant à contenir l’épidémie, les travaux pour la réalisation de la première phase du projet pilote Vehicle-to-Grid (V2G) ont commencé sur le site industriel FCA de Mirafiori à Turin, qui, lorsqu’il sera entièrement achevé, devrait devenir le plus grand site de ce genre au monde.

L’objectif de cette initiative est de faire interagir de manière bidirectionnelle les véhicules full electric de FCA avec le réseau électrique, en permettant – en plus de la recharge des véhicules – l’utilisation de leurs batteries pour fournir des services de stabilisation du réseau. Les batteries des véhicules ont, en effet, la capacité d’emmagasiner l’énergie et, grâce à l’infrastructure V2G, de la restituer au réseau lorsque celui-ci en a le plus besoin, ce qui représente une opportunité pour optimiser les coûts d’exploitation des voitures – au profit des automobilistes – et une concrète possibilité de contribuer à un système électrique plus durable.

Lesdites « ressources d’équilibrage » du réseau électrique seront toujours nécessaires : d’un côté pour favoriser le développement de ressources renouvelables, qui ont une production d’énergie – par nature – non programmable ; de l’autre pour gérer l’expansion des véhicules électriques qui (dès lors qu'ils requièrent de la puissance pour la recharge de la part du système) pourraient représenter un élément supplémentaire d’instabilité pour le système. Dans un futur proche, la diffusion des infrastructures permettant la gestion intelligente de la batterie, comme celle développée à Mirafiori, constituera donc un élément fondamental pour équilibrer la demande et la production d’énergie en temps réel.

La technologie V2G représente donc l’un des principaux éléments visant à encourager le développement d’une mobilité électrique qui soit véritablement durable et le pilier d’une transition énergétique en ce qu’elle est accessible à tous – avec une réduction plus importante de CO 2 en conséquence – et durable du point de vue de l’infrastructure électrique qui en tirerait avantage en terme de sécurité et de fiabilité. L’importance cruciale du projet a ainsi justifié le commencement des travaux de mise en œuvre durant cette période d’urgence sanitaire.

Le chantier relatif à la réalisation de la première phase du projet a été ouvert au sein du centre logistique de Drosso, dans la zone de Mirafiori. Les travaux concernent une aire d’environ 3 mille mètres carrés comprenant 450 mètres de tranchées déjà réalisées et prêtes à accueillir plus de 10 kilomètres de câbles, nécessaires pour interconnecter le réseau électrique à 64 points de recharge bidirectionnels fast charge avec une puissance allant jusqu’à 50 kW. L’infrastructure centralisée et le système de contrôle avancé – qui permettent en plus de la recharge rapide des véhicules électriques même la fourniture de services de réseau Vehicle-to-Grid – ont été conçus, brevetés et réalisés par ENGIE Eps.

La première partie du projet prévoit l’installation de 32 bornes V2G capables de connecter 64 véhicules électriques et sera inaugurée en juillet. D’ici la fin de l'année 2021, l’infrastructure sera étendue pour permettre l’interconnexion d'un nombre de véhicules électriques pouvant aller jusqu’à 700, susceptible de fournir des services de réseau ultrarapides au gestionnaire du réseau de transmission, en plus de permettre la recharge des véhicules.

En effet, dans sa conception finale, le projet sera en mesure de fournir jusqu’à 25 MW de capacité de régulation, devenant ainsi la plus grande infrastructure V2G au monde jamais réalisée. En outre, en s’associant à d’autres « assets » FCA présents à Mirafiori – parmi lesquels les 5 MW de photovoltaïque – cette infrastructure deviendra une véritable centrale électrique virtuelle, la Virtual Power Plant plus innovante d’Italie : elle sera en mesure de fournir, à un équivalent de 8.500 habitations, un haut niveau d’optimisation des ressources et une vaste gamme de services au gestionnaire de réseau, dont la régulation ultrarapide de fréquence.

« Le projet – explique Roberto Di Stefano, responsable e-mobility région EMEA de FCA – est notre laboratoire pour expérimenter et développer des offres visant à créer de la valeur sur les marchés de l’énergie. En moyenne, les voitures sont inutilisées pendant 80/90 pourcent de la journée : durant cette longue période, si connectées au réseau, grâce à la technologie Vehicle-to-Grid elles permettront aux clients de recevoir de l’argent ou de l’énergie gratuite en échange du service d’équilibrage offert. Le tout sans compromettre les exigences de mobilité des clients. En outre, ce projet s’inscrit dans le plus ample cadre du partenariat technologique qui lie ENGIE Eps et FCA depuis 2016, né dans le but principal et concret de réduire le coût du cycle de vie des véhicules électriques de FCA, à travers des offres spécifiques réservées aux clients ».

“En cette période d’immobilité forcée pour notre Pays – souligne Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général de ENGIE Eps – en partenariat avec FCA nous continuons à construire le futur du Pays, en développant des technologies nécessaires afin que, dans les prochaines années, le réseau électrique puisse supporter la diffusion des véhicules électriques, tout en en tirant profit pour sa stabilisation. L’on estime, en effet, qu’en 2025 en Europe la capacité totale d’emmagasinement des véhicules électriques sera de plus de 300 GWh, ce qui représente la plus grande ressource distribuée à disposition du système énergétique européen. Le marché des infrastructures V2G qui, jusqu’à aujourd’hui n’a vu pratiquement que des projets expérimentaux, est donc prêt à décoller. Le projet du Drosso à Mirafiori représente une première mondiale et nous sommes convaincus qu’il sera bientôt accompagné d’une solution pour toutes les flottes d’automobiles des entreprises ».

* * *

À propos d'ENGIE EPS

ENGIE EPS est l’acteur industriel du groupe ENGIE qui développe technologies pour révolutionner le paradigme dans le système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS:FP), ENGIE EPS est représenté dans les indices financiers CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

Pour plus d’information : www.engie-eps.com

À propos d’ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux. Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

* * *

À propos de FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) est un constructeur d’automobiles mondial qui conçoit, développe, produit et commercialise des véhicules dans une gamme de marques incluant Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Ram et Maserati. Il fournit en outre des services après-vente et pièces de rechange avec la marque Mopar et intervient dans les secteurs des composants et des systèmes de production sous les marques Comau et Teksid. FCA compte près de 200.000 salariés dans le monde.

Pour plus d'informations sur FCA, visitez le site www.fcagroup.com

