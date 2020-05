ENGIE EPS S A : LA TECHNOLOGIE DE STOCKAGE D'ENGIE EPS FAIT PARTIE DE CELLES RETENUES IN FINE POUR HAWAÏ

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200524005039/fr/

Puako Render (Photo: ENGIE EPS)

Hawaiian Electric Company, Inc. a sélectionné le projet d’ENGIE (Paris:EPS) comme l'un des seize projets figurant dans le groupe final des projets choisis pour la phase 2 de son projet de production d'énergie renouvelable variable et de stockage d'énergie.

La soumission d'ENGIE et d'ENGIE EPS a été sélectionnée à l’issue d’un processus concurrentiel dans le cadre de la plus grande procédure d’attribution de projets d'énergie renouvelable jamais entrepris à Hawaï, lancée en août 2019.

Le projet proposé et attribué à ENGIE est une installation d’énergie solaire d’une capacité de 60 MW AC couplé à 240 MWh de stockage sur batteries, située à Puakō près du village de Waikoloa, dans le sud de Kohala, sur l'île d'Hawaï. ENGIE EPS fournira le système de batteries de stockage et agira en tant que fournisseur de solutions de stockage complètes et intégrateur de systèmes.

« ENGIE EPS a une longue expérience dans le déploiement de systèmes de batteries de stockage hybrides sur des îles dans le monde entier, et ENGIE a plus de dix ans d'expérience à Hawaï. Nous sommes impatients d'utiliser cette expertise pour aider les îles à atteindre leur objectif de 100% d'énergie propre et de poursuivre notre engagement auprès des communautés de l'île d’Hawaï dans ce sens », a déclaré Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général d'ENGIE EPS.

Le projet devrait être mis en service en 2023, mais selon la durée des perturbations économiques causées par la pandémie de COVID-19, des retards dans cette mise en service restent possibles.

Il s'agissait de la phase d'évaluation finale. ENGIE, ainsi que les autres développeurs, vont à présent entamer la phase de négociation des contrats bilatéraux avec Hawaiian Electric pour parvenir à un accord acceptable d'achat d'électricité sur 25 ans. Tous les contrats doivent ensuite être approuvés par la commission des services publics d’Hawaï. Tout au long du processus, ENGIE continuera à échanger avec les communautés locales impactées par le projet afin de discuter et traiter toutes propositions qu’elles pourraient avoir.

* * *

À propos d'ENGIE EPS

ENGIE EPS est l’acteur industriel du groupe ENGIE qui développe des technologies pour révolutionner le paradigme dans le système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS:FP), ENGIE EPS est représenté dans les indices financiers CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

Pour plus d’information : www.engie-eps.com

À propos d’ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.

Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux. Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200524005039/fr/