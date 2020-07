ENGIE Eps : Le nouveau site web easywallbox.eu est en ligne

ENGIE Eps annonce le lancement du site dédié à easyWallbox, le dispositif innovant pour la recharge domestique des véhicules électriques, disponible exclusivement pour les clients FCA

Regulatory News:

easywallbox.eu, le site web d’ENGIE Eps (Paris:EPS) dédié à easyWallbox, le dispositif innovant pour la recharge domestique des véhicules électriques, présenté le 26 Février dernier (link) et disponible exclusivement pour les clients FCA, est en ligne.

Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général d’ENGIE Eps, a déclaré : “Par le site easywallbox.eu nous voulons communiquer à tout le monde, d’une façon facile et intuitive, les caractéristiques distinctives de cette technologie iconique. Il s’agit du premier pas d’une stratégie plus ample ; elle sera suivie par la présentation sur le marché, le 14 Octobre prochain, de la nouvelle Feuille de Route Technologique d’ ENGIE Eps, une révolution qui va consacrer le lien entre l’eMobility et les marchés de l’énergie”.

Le partenariat d’ENGIE Eps avec Fiat Chrysler Automobiles remonte à 2017. Depuis quelques mois déjà, il est opérationnel dans la région EMEA avec la direction e-Mobility, pour gérer au mieux le changement en cours et coordonner toutes les activités liées à la mobilité électrique.

Le nouveau site unit l’esprit innovant d’ENGIE Eps et le style unique des brands Jeep et FIAT pour présenter les fonctionnalités d’easyWallbox aux clients FCA qui entrent dans le monde de la mobilité électrique. Les dispositifs pour la recharge domestique easyWallbox, technologie italienne brevetée par ENGIE Eps, sont inclus dans les éditions de lancement des Jeep® hybrides plug-in Renegade et Compass 4xe et de la Nouvelle Fiat 500 électrique.

Pour garantir la meilleure ‘customer experience’ possible, ce site se compose de deux versions : l’une personnalisée pour les clients Jeep et l’autre dédiée aux clients de la Nouvelle 500. Les deux sont disponibles dans les cinq langues européennes principales : italien, anglais, français, allemand et espagnol.

Innovation technologique, qualité et simplicité d’usage, telles sont les caractéristiques clés du produit easyWallbox et ce nouveau site les reflète parfaitement. Fortement intuitif, easywallbox.eu permet à l’utilisateur de choisir entre ses deux déclinaisons, Jeep 4xe et Nouvelle 500 et présente le produit par des images, des contenus et des animations d’un grand impact. Dans la section Bibliothèque, vous pouvez repérer la documentation technique et les manuels d’installation ainsi que le ‘leaflet’ dédié au produit et personnalisé selon le brand choisi. À partir de la section App, vous pouvez télécharger l’application My easyWallbox by FCA, disponible pour les systèmes iOS et Android, permettant de configurer, programmer et monitorer les sessions de recharge par easyWallbox.

Par le biais de cette nouvelle plate-forme web, ENGIE Eps présente au public le premier produit de la ligne eMobility, dans le but d’accélérer la diffusion de la mobilité électrique et de rendre la recharge sûre, facile et immédiate.

*** *** ***

À propos d'ENGIE EPS

ENGIE EPS est l’acteur industriel du groupe ENGIE qui développe technologies pour révolutionner le paradigme dans le système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS:FP), ENGIE EPS est représenté dans les indices financiers CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

Pour plus d’information : www.engie-eps.com

À propos d’ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux. Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200720005414/fr/